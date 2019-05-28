إصابة 16 شخصا بينهم أطفال في عملية طعن قرب العاصمة اليابانية طوكيو (فيديو)

طعن مجهول 16 شخصا في مدينة كاواساكي اليابانية القريبة من طوكيو، ثلاثة منهم في حالة حرجة، من بينهم طفل واحد

وبحسب التلفزيون الياباني "إن اتش كي"، اعتقلت الشرطة المجرم الذي قام بعملية الطعن، مشيرة إلى أنه مصاببعدما طعن نفسه وظل فاقداً للوعي، دون توضيح تفاصيل الحادث.

وذكرت إدارة الإطفاء المحلية، أن 15 شخصا من بينهم طالب بالمدرسة الابتدائية، تعرضوا للطعن يوم الثلاثاء في كاواساكي بجانب طوكيو، وفقا لموقع "كيودو نيوز".

Breaking: At least 16 injured, including children, after stabbing in the area of Tokiti Daiichi Park in Kawasaki City, Japan. pic.twitter.com/LdBpVreqOf — PM Breaking News (@PMBreakingNews) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وقع الحادث فى حوالى الساعة "7:45 صباحا" بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة نوبوريتو بالمدينة، وفقا لما ذكرته إدارة الإطفاء.