الخارجية الإيرانية: نسعى لإزالة أي سوء فهم مع دول المنطقة ونأمل بأن يسود الأمن

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي، ان بلاده لا تتطلع الى التفاوض مع الولايات المتحدة.

أكد الموسوي، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية الإيرانية بدأت مرحلة جديدة، ووزير الخارجية الإيراني سيجري مباحثات مع دول أخرى خلال الأسابيع المقبلة.

واضاف موسوي ان طهران لا تعير الكثير من الاهتمام لتصريحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب فالمهم هو تغيير نهج وسلوك الولايات المتحدة، مشددا على ان إيران لا تتطلع إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن، و لا تنوي التفاوض مع أي من

المسؤولين الأمريكيين. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن المتحدث عباس موسوي قوله "نحن الآن لا نرى مجالا لأي مفاوضات مع أمريكا".

وشدد موسوي على ان إيران تسعى إلى رفع التوتر في المنطقة، مشيرا الى ان طهران تقدم مقترح اتفاقية عدم الاعتداء بحسن نية وتأمل من دول الخليج التعامل مع المقترح بحسن نية، بحسب مانقل

من جانب آخر دعا موسوي الدول الأوروبية إلى الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي.