رئيس النمسا يقيل حكومة كورتس بعد تصويت برلماني بسحب الثقة

وبحسب نقل مباشر على التلفزيون النمساوي، اليوم الثلاثاء: "أقال الرئيس النمساوي ألكسندر حكومة البلاد بقيادة المستشارة سيباستيان كورتس بعد تصويت بسحب الثقة عنه من البرلمان".

وأضاف:

"أصدر الرئيس تعليماته إلى وزير المالية هارتفيج لويغر، الذي أصبح نائباً مؤقتاً للمستشار قبل أسبوع، بالقيام بأعمال الحكومة حتى تعيين رئيس مؤقت للحكومة، والذي سيبقى في منصبه حتى الانتخابات البرلمانية المبكرة في أيلول/سبتمبر".

ويعتبر سيباستيان كورتز البالغ من العمر 32 عاما أصغر رئيس وزراء في العالم هو مستشار النمسا منذ كانون الأول / ديسمبر 2017 ورئيس حزب الشعب النمساوي منذ أيار / مايو 2017.