وكالة: كوريا الجنوبية قد تجري اختبارا لأول مرة على قيادة الحرب

ووفقا لما ذكرت قيادة القوات المتحدة الكورية والأمريكية وهيئة أركان القوات المسلحة، اليوم، من المرجح إجراء أول اختبار وتقييم لقدرة الجيش الكوري الجنوبي على تنفيذ العمليات العسكرية تحت قيادة قائده في أغسطس/آب المقبل.

© AP Photo / Iranian Presidency Office كوريا الجنوبية تطلب من أمريكا إعفاء يحمي شركاتها من عقوبات إيران

ويعتبر الاختبار القادم هو أول امتحان للتأكد من إمكانية الجيش الكوري الجنوبي لممارسة حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب.

يشار الى أن حق قيادة العمليات العسكرية للجيش الكوري الجنوبي ينقسم إلى نوعين هما حق قيادة العمليات العسكرية في وقت السلام والآخر في وقت الحرب، بحسب وكالة يونهاب.

ويرجع حق القيادة الأول إلى رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الكورية، بينما يرجع الثاني إلى قيادة القوات المشتركة الكورية والأمريكية.

وظل الجيش الكوري يسعى للاستيلاء على حق قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب في وقت مبكرا.

ويشرح مسؤولون في الجيش أنه على الجيش تمرير الامتحان الأول هذا، حتى يسير جدول زمني لنقل قيادة العمليات العسكرية وقت الحرب بصورة سلسة كما هو تخطط لها السلطات العسكرية الكورية الجنوبية والأمريكية.

وفي حال كانت نتيجة التقييم تشير إلى الحاجة إلى رفع قدرة الجيش الكوري الجنوبي، فإن الأمر قد يؤدي إلى تأخير في جدول أعمال نقل إدارة العمليات المخطط في غضون عام 2022.