إخلاء سبيل موظف الأمم المتحدة روسي الجنسية في كوسوفو

أعلن ممثل بعثة الأمم المتحدة لشؤون الإعلام في كوسوفو، سانان دولاتشاني، اليوم الثلاثاء، أن شرطة كوسوفو أخلت سبيل موظف الأمم المتحدة روسي الجنسية، الذي كان قد تم احتجازه في وقت سابق اليوم.