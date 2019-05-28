احتجاز مدير تحرير "سبوتنيك - ليتوانيا" في مطار فيلنيوس

موسكو — سبوتنيك. وكتبت البعثة على "تويتر": "مثال آخر على الانتهاك الصارخ لحقوق وسائل الإعلام، وقمع الرأي الآخر في البلاد".

هذا وكان مارات قاسم، قد صرح لوكالة " سبوتنيك "، أنه تم احتجازه في مطار فيلنيوس لدى قدومه وفق ذريعة "التهديد الأمن القومي".

وأضاف "بأنه تم منعه من دخول ليتوانيا لمدة 5 سنوات"، وفي الوقت الحالي، تم ترحيله من البلاد.

هذا وتعرقل سلطات دول البلطيق، على خلفية تصريحات بمكافحة "الدعاية الروسية"، عمل وسائل الإعلام الروسية.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أكثر من مرة، عن علامات واضحة على وجود خط منسق لهذه الدول.

حالات التحرش الإعلامي في دول البلطيق، المشار إليها في الوزارة الروسية "تبين بوضوح وعلى أرض الواقع ماهية التصريحات الغوغائية حول التزام فيلنيوس وريغا وتالين، بمبادئ الديمقراطية وحرية التعبير".