تسجيل
20:56 28 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    صينيون في يوم السناجل

    تبحث عن الحب والحنان... كوكب اليابان يقدم الحل

    © AP Photo / Ng Han Guan
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ربما يمكن للأموال أن تشتري كل شيء، لكنها لا تشتري الحب، لكن في اليابان يمكن للأموال أن تشتري حبا مؤقتا، مع انتشار خدمة "استئجار العائلة والأصدقاء".

    ووفقا لموقع "BBC Mundo" الإسباني أسس الشاب الياباني إشي يوتشي البالغ من العمر 37 عاما شركة "Family Romance" التي تقدم خدمة استئجار العائلة والأصدقاء لأدوار مختلفة "أب لعروس وحيدة، أو لطفل صغير، أو رفيق لحفل مسائي، أو حتى صديق لرحلة تسوق."

    وأوضح إشي أنه تم تأسيس الشركة بهدف تقديم خدمات للأشخاص الذين يعانون من المشكلات الاجتماعية بقوله: "أنا مزيف، ولكن لساعات قليلة سأكون صديقك أو أحد أفراد عائلتك".

    ووفقا له، إذا احتاج شخص ما إلى والدين زائفين لتقديمهما إلى خطيبته أو صديقته ولسبب ما لا يستطيع تقديم والديه الحقيقيين، فإنه يستخدم هذه الخدمة.

    وأضاف إشي:

    "بالنسبة لمن يعانون من صعوبة في تكوين صداقات، يمكنهم استئجار خدمتنا، فنحن نعمل كأصدقاء حقيقيين ونستمتع بالتسوق والمشي والحديث وما إلى ذلك، ويمكننا توفير شريك لحضور حفل زفاف، أيا كان".

    ويحكي إشي عن أحد تجاربه، فيقول إنه لعب دور أب لطفلة في الـ12 من عمرها، لأم وحيدة دون أب، حيث تعرضت الطفلة لمضايقات أقرانها كونها دون أب، ومن هنا لعب هو دور أبيها منذ ذلك الحين ولا تعرف لها أب آخر سواه، موضحا أنه من الخطر أن تعرف الحقيقة يومًا ما.

    أسرة
    © Sputnik . Nina Zotina
    العلماء يحددون أفراد الأسرة الأكثر إزعاجا
    ويؤكد إشي أن في شركته لا يمكن للشخص أن يلعب دورا في أكثر من 5 عائلات في المرة الواحدة، وهذا الأمر ليس فقط من أجل السرية ولكن كي يتمكن الشخص من أداء دوره في كل من تلك العائلات بشكلٍ جيد بالطبع.

    وأجرى المعهد الوطني الياباني لأبحاث السكان والأمن الاجتماعي دراسة  أظهرت أن 48.6% من الرجال و39.5 % من النساء اللذين شملهم الاستطلاع كانوا غير متزوجين.

    وقال رئيس الباحثين في الدراسة لصحيفة "جابان تايمز": "إنهم يريدون الزواج في نهاية المطاف، ولكنهم يميلون إلى تأجيله لوجود فجوات بين أفكارهم المثالية وبين الواقع".

    وأضاف: "هذا هو السبب في زواج الناس في وقت متأخر أو بقائهم عزاباً مدى الحياة، مما يُسهم في معدل المواليد المنخفض في البلاد".

    كما أن انتشار الإنترنت كانت له آثار سلبية على المجتمع الياباني فرغم أن اليابان من أكثر الأمم تقاربا واحتراما لكبار السن وللمجتمع والعائلة إلا أنهم لم يسلموا من تأثيرات التقنية الحديثة التي فصلت الناس عن بعضهم، ومن آثار التقنية انحسار التكاثر، وتعاني اليابان أسوأ معدلات الولادة في العالم، ويحاولون تعويض ذلك بالرجال الآليين العاملين في وظائف يفترض أن البشر يشغلونها.

    الكلمات الدلالية:
    استئجار, عائلات, أصدقاء, اليابان
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    عرض أزياء بلاك ستار وير (Black Star Wear) بالتعاون مع محل تجاري لسلسلسة ملابس أرميا روسيي (الجيش الروسي)
    "النجمة العسكرية السوداء"... عرض أزياء فريد في موسكو
    ماي تعلن نيتها الاستقالة من منصبها
    "إلى حين إيجاد بديل"...وداعا ماي
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    إمكانيات الدبابات الإيرانية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك