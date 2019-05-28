روسيا والأرجنتين تؤكدان اهتمامهما بالعمل على مشاريع ذرية مشتركة

أكدت روسيا والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، اهتمامهما بتنفيذ مشاريع مشتركة في المجال النووي، بما في ذلك بناء محطات طاقة ذرية عالية القدرة.

© AP Photo / Moises Castillo روسيا والمكسيك تعملان على توسيع قاعدة التعاون بين البلدين

بيونس آيرس — سبوتنيك . جاء في مسودة بروتوكول اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين حول التعاون التجاري والاقتصادي، تمكنت وكالة "سبوتنيك" من التعرف على محتواه، حيث "أكد الطرفان على اهتمامها باستكشاف إمكانيات التنفيذ المشترك لمشاريع محطات طاقة ذرية منخفضة القدرة، بالإضافة إلى محطات الطاقة الذرية العائمة، بالإضافة إلى النماذج المحتملة لمشروع بناء محطات طاقة ذرية عالية القدرة ذات تصميم روسي في الأرجنتين".

كما أعرب البلدان، بحسب الوثيقة، عن اهتمامها بمواصلة تبادل المعلومات التقنية في مجال دورة الوقود النووي، وإنتاج اليورانيوم، من أجل تحديد مجالات التعاون الممكنة.