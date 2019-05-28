اختفاء خوادم كمبيوتر تحتوي معلومات سرية من مجلس الأمن والدفاع الأوكراني

أعلن السكرتير الجديد لمجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، ألكسندر دانيليوك، اليوم الثلاثاء، أن الخوادم التي كانت تحتوي معلومات سرية، قد اختفت من غرفة عمليات المجلس بعد "تغيير السلطة".

كييف — سبوتنيك. وقال دانيليوك خلال كلمة له في مقطع فيديو نشر على "فيسبوك": " قبل شهر، كانت [غرفة العمليات داخل مبنى مجلس الأمن والدفاع القومي] تبدو مختلفة تماماً، كان هناك شاشات كبيرة على جميع الجدران، التي تم ربطها بالخوادم…ز كما ترون ، تمت إزالة كل شيء أثناء تغيير السلطة".

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وأضاف: "بقيت فقط الأعلام، التي كانوا يتخذون القرارات تحتها خلال الاجتماعات… الخوادم كانت في هذه الغرفة، كما ترون، أصبحت فارغة الآن، وتم سحب الخوادم".

وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد عين في وقت سابق من اليوم، دانيليوك، وزير المالية الأسبق للبلاد، سكرتيراً لمجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، وكان دانيليوك قد شغل منصب وزير المالية في الفترة من 14 نيسان/ أبريل 2016 ، إلى 7 حزيران/ يونيو 2018، في عهد الرئيس السابق بيوتر بوروشينكو، لتحل محله الوزيرة أوكسانا ماركاروفا.