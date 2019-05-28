صالح لأردوغان: العراق يرفض أي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، الثلاثاء، أن بلادة ترفض أي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية.

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي للرئيس صالح في بيان بعد جولة مباحثات بين صالح ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول: "ناقش الرئيسان التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخرا".

وتابع البيان "تم التأكيد على أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي".

وأضاف البيان: "أكد سيادة الرئيس ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض اي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية، مبينا ان ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة.