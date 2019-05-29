10 ثوان فقط استغرقها منفذ عملية طعن تلميذات طوكيو

كشفت الشرطة اليابانية، عن المدة التي استغرقها منفذ عملية الطعن الذي وقع صباح الثلاثاء، في مدينة كاواساكي اليابانية القريبة من العاصمة طوكيو.

وأعلنت الشرطة اليابانية أن المجرم الذي نفذ عملية الطعن استغرق 10 ثوان فقط، ليصيب ضحاياه الذين كان غالبيتهم من تلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث كانوا في انتظار حافلة المدرسة.

وقالت وكالة "كيودو نيوز" للأنباء، "إن 16 تلميذة وثلاثة بالغين أصيبوا في واقعة طعن خارج العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الثلاثاء".

أعلنت الشرطة #اليابانية اليوم أن المجرم الذي نفذ عملية الطعن أمس قد استغرق 10 ثوان فقط ليصيب ضحاياه الذين كان غالبيتهم من تلاميذ المرحلة الابتدائية كانوا في انتظار حافلة المدرسة. وقد انتحر المجرم بطعن نفسه في منطقة الرقبة بعد تنفيذه جريمته البشعة. وقد توفي شخصان وأصيب 17. — اليابان بالعربي🇯🇵 (@nippon_ar) ٢٨ مايو ٢٠١٩

وقال مسؤول محلي، "إن طفلة وبالغا لم تظهر عليهما أي علامات حيوية بعد الحادث الذي وقع في مدينة كاواساكي إلى الجنوب من طوكيو"، وفقا لرويترز.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن المشتبه به احتجز على الفور وأصيب إصابة بالغة بعد أن طعن نفسه في الرقبة.

وقالت الشرطة، "إن المشتبه به، الذي بدا أنه في الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره، كان يحمل سكاكين بكلتا يديه وطعن الضحايا قبل أن يطعن نفسه في الرقبة، وفقا لوكالة "كيودو".

وتأكد وفاة المشتبه به في حادث الطعن متأثر بإصابته، وفقا لوكالة أسوشيتىد برس.

ويعتقد أن الأطفال الستة عشر هم تلاميذ مدرسة "كاريتاس" الابتدائية، وهي مدرسة كاثوليكية خاصة في كاواساكي.

وقع الحادث في تمام الساعة "7:45 صباحا" بالتوقيت المحلي، بالقرب من محطة نوبوريتو بالمدينة، بحسب بيان إدارة الإطفاء المحلية.