مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان يعلن أنه سيلتقي بوفد من "طالبان"

أعلن مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى أفغانستان، زامير كابولوف، اليوم الأربعاء، أنه سيلتقي بوفد من طالبان يوم الأربعاء، مؤكدا أنهم قد تواصلوا مع لافروف يوم أمس.

موسكو — سبوتنيك. وقال كابولوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال بهذا الصدد: "نعم، سيتم هذا اللقاء، على الأغلب يوم الأربعاء".

© REUTERS / Maxim Shemetov ألمانيا تسعى لإحياء المحادثات بين "طالبان" والحكومة الأفغانية

وعن لقاء الوفد بوزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قال كابولوف: "نعم، تحدثوا على الأقدام، حيث رحب الوزير بوصولهم".

في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وقال لافروف خلال جلسة مكرسة لمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان:

"روسيا مقتنعة بأن النزاع في أفغانستان ليس له حل عسكري. والطريقة الوحيدة الممكنة للتسوية هي التوصل إلى سلام من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية. نحن نؤيد الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من البلاد، وندعو جميع الأطراف الأفغانية إلى بدء المفاوضات في أسرع وقت ممكن بمشاركة مجموعة واسعة من القوى الاجتماعية والسياسية".

منذ عام 2001، تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بعملية في أفغانستان ضد طالبان وغيرها من الجماعات. هذه الحملة العسكرية كانت الأطول في تاريخ القوات المسلحة الأمريكية. في عام 2018، قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة للعمل في جنوب آسيا، والتي تشمل مشاركة بلدان المنطقة بنشاط أكبر في حل النزاع في أفغانستان.