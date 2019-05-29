تضرر مئات الشركات الأمريكية وخسارة آلاف الوظائف بسبب حظر هواوي

وقال لوبين، أعلنت الحكومة الأمريكية فجأة قبل أسبوعين، أن شركة هواوي قد أدرجت في القائمة السوداء، وسبب ذلك أضرار كبيرة لعملاء الشركة الذين يستخدمون منتجاتها وخدماتها في 170 دولة، بالإضافة خلف حظر هواوي خسائر كبيرة لأكثر من 1.2 ألف شركة أمريكية التي لها صلات تجارية مع هواوي، كما كان لها تأثير على عشرات الآلاف من الوظائف في الولايات المتحدة.
وتحقق "هواوي" اليوم، بحسب "بلومبرغ" مبيعات أكثر من عمالقة الإنترنت "Alibaba Group Holding Ltd"، و"Tencent Holdings Ltd" مجتمعة. وفي عام 2018، تفوقت "هواوي" على "أبل" في مبيعات الهواتف الذكية، وهو انتصار قدم أوراق اعتمادها التكنولوجية.
وقررت وزارة التجارة الأمريكية، إلزام الشركات الأمريكية بالحصول على تصريح مسبق قبل توريد أية منتجات لشركة "هواوي" الصينية، بينما أوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، وهو ما يفقدها إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.
وأوقفت شركة "غوغل" بعض معاملاتها مع "هواوي" بسبب إدراجها في القائمة السوداء الأميركية، موضحة أن "هواوي" ستفقد إمكانية الوصول إلى منتجات الأجهزة والبرامج، باستثناء تلك التي لديها رخصة مفتوحة من المصدر.
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