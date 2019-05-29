روحاني: الباب أمام المحادثات لم يغلق إذا رفعت أمريكا العقوبات ونفذت التزاماتها

نقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله إن الباب (أمام المحادثات) لم يغلق إذا رفعت أمريكا العقوبات ونفذت التزاماتها.