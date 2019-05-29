تغييرات في سلاح الدفاع الجوي الإيراني

وأشارت الوكالة إلى أن خامنئي أصدر حكمان منفصلان عين بموجبهما اللواء عبد الرحيم موسوي قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي، والعميد علي رضا صباحي فرد قائدا لقوات الدفاع الجوي للجيش في البلاد.
كما دعا صباحي فرد إلى بذل الجهود لتطوير وتعزيز قوات الدفاع الجوي للبلاد خاصة تعزيز عمليات التدريب والصيانة المحدثة للآليات والمعدات واستخدامها القصوى والتحلي باليقظة والاستعداد من خلال استخدام الأساليب المتنوعة للدفاع الجوي في التعاطي المؤثر والمكمل مع مقر "خاتم الأنبياء" للدفاع الجوي.
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