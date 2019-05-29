الحرس الثوري الإيراني يصعد الأزمة مع واشنطن ويهدد بمفاجأة في البحر

وأضاف أن إيران تمتلك تقنية لا تتوفر إلا لدى دولة أو اثنتين في العالم، وقال إن "إيران اختبرت هذه المنظومة بنجاحٍ قبل اثني عشر عاما على أهداف بحجمِ ثلث حاملات الطائرات، مشيرا إلى أن طهران حققت التطور إلى الحد الذي أصبحت نسبةُ الإصابة في صواريخها 100 في المئة".
وشدد الجنرال سلامي، على أن بلاده "أضحت قوة كبرى لن تقهر لأنها جربت كل السيناريوهات"، معتبرا أن التصعيد الراهن هو المرحلة الأخيرة من المواجهة مع أمريكا.
تأتي تصريحات القائد العسكري الإيراني في الوقت الذي أعلن فيه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الهجوم على الناقلات قبالة سواحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية.
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