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17:57 29 مايو/ أيار 2019
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    ترامب ينظر في مسألة تمديد معاهدة "ستارت" ليس قبل العام المقبل

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    العالم
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    أعلن مساعد الرئيس الأمريكي، تيم موريسون، اليوم الأربعاء، أن الرئيس دونالد ترامب سينظر في مسألة تمديد معاهدة "ستارت" لتقليص الأسلحة الاستراتيجية، ليس قبل عام 2020.

    واشنطن- سبوتنيك وقال موريسون، متحدثا في معهد "هادسون" للأبحاث، "أعتقد أن معاهدة "ستارت" الجديدة قضية سيقررها الرئيس في وقت ما من العام المقبل".

    لافروف خلال لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
    © Sputnik . Алексей Никольский
    لافروف يحذر من انهيار معاهدة "ستارت"
    وأعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم 7 مايو/ أيار الجاري، أنه ليس لدى موسكو ليس فهم واضح حول استعداد واشنطن لتمديد اتفاقية الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت"، وأن روسيا تنتظر وضوح الموقف الأميركي بهذا الشأن.

    وكان ترامب قد صرح سابقا بأن الصين ترغب بالانضمام إلى الصفقة النووية الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة، كما أفاد بأنه يتوقع إبرام صفقة نووية شاملة مع روسيا والصين، مشيرا إلى أنه قد ناقش بالفعل هذه المسألة مع الشركاء الصينيين خلال المحادثات التجارية.

    وتجدر الإشارة إلى أن المتحدث باسم الخارجية الصينية، غين شوانغ، أعلن يوم 7 مايو الحالي، أن بلاده لن تشارك في أي مفاوضات بشأن اتفاقية نووية ثلاثية.

    وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، يوم الأحد الماضي، أنه فيما يتعلق بفكرة الرئيس الأميركي حول إبرام صفقة نووية ثلاثية مع روسيا والصين، فإن المهمة الأولية تتمثل بتمديد معاهدة "ستارت" الخاصة بالأسلحة الاستراتيجية الهجومية وحل المشاكل المتعلقة بهذه المعاهدة.

    والجدير بالذكر أن معاهدة "ستارت 3"، وهي امتداد لمعاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-1" الموقعة يوم 30 يونيو/ حزيران عام 1991 في موسكو، قد وقعتها روسيا والولايات المتحدة، يوم 8 نيسان/أبريل من العام 2010 في براغ، لتحل المعاهدة الجديدة محل القديمة التي انتهت صلاحيتها في ديسمبر/ كانون أول عام 2009، ودخلت "ستارت 3" حيز التنفيذ في 5 فبراير/ شباط عام 2011.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    معاهدة ستارت, أخبار روسيا, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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