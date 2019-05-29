المشاركون في اللقاء الأفغاني بموسكو ينسقون بيانا وإعلانا محتملا لهدنة قصيرة

وأوضح أن الفترة القصوى لوقف النار "خمسة أيام"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر المشاورات حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، وبعد ذلك، إذا تم الانتهاء بنجاح ، سيتم إصدار بيان.
الجدير بالذكر أن ممثلين عن المجتمع الأفغاني والقوى السياسية في البلاد، بما في ذلك وفد "طالبان"، يتواجدون في موسكو هذا الأسبوع. وكان السبب الأول لزيارة روسيا هو المشاركة في المؤتمر الروسي الأفغاني بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان. ومع ذلك، عقدت مشاورات على هامش المؤتمر بين الوفود.
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