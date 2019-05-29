المشاركون في اللقاء الأفغاني بموسكو ينسقون بيانا وإعلانا محتملا لهدنة قصيرة

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء، أن المشاركين في اللقاء الأفغاني في موسكو ينسقون بيانا مشتركاً وإعلاناً محتملاً لوقف إطلاق النار لمدة تصل إلى 5 أيام.

© REUTERS / OMAR SOBHANI مبعوث الرئيس الأفغاني للسلام يبدأ جولة خارجية إلى ألمانيا والهند

موسكو — سبوتنيك . قال مصدر مقرب من المفاوضات لوكالة "سبوتنيك" إن المشاركين في لقاء موسكو ينسقون بيانا مشتركا، لكن بين الأطراف اختلافات حول بند يتعلق بـ"وقف إطلاق النار"، مضيفا بأنهم "يقررون ما إذا كان [وقف النار] لمدة 3 أيام أو ليوم أو لساعة.

وأوضح أن الفترة القصوى لوقف النار "خمسة أيام"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تستمر المشاورات حتى وقت متأخر من مساء الأربعاء، وبعد ذلك، إذا تم الانتهاء بنجاح ، سيتم إصدار بيان.

الجدير بالذكر أن ممثلين عن المجتمع الأفغاني والقوى السياسية في البلاد، بما في ذلك وفد "طالبان"، يتواجدون في موسكو هذا الأسبوع. وكان السبب الأول لزيارة روسيا هو المشاركة في المؤتمر الروسي الأفغاني بمناسبة الذكرى المئوية لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأفغانستان. ومع ذلك، عقدت مشاورات على هامش المؤتمر بين الوفود.