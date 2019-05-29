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20:44 29 مايو/ أيار 2019
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    الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا وتركيا وإيران لحماية المدنيين في إدلب

    © Fotolia / Andrea Izzotti
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    دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، وقال إن على روسيا وتركيا وإيران والحكومة السورية حماية المدنيين الواقعين تحت الحصار.

    قالت مسؤولة السياسة الخارجية في التكتل، فيدريكا موغيريني، ومفوض شؤون الإغاثة الإنسانية، كريستوس ستيليانيدس، في بيان "نتوقع من النظام السوري وضامني أستانا (روسيا وتركيا وإيران) الوفاء على الفور بمسؤولياتهم والتزاماتهم وضمان الحماية الفورية للمدنيين"، بحسب وكالة "رويترز".

    الجيش العربي السوري في إدلب
    © Sputnik . Ilya Pitalev
    الدفاع الروسية: القوات السورية أوقفت إطلاق النار في إدلب من طرف واحد
    وأضافا "لا يمكن تحت أي ظرف تبرير الهجمات العشوائية على النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين وتشريدهم وتدمير البنية التحتية المدنية".

    وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا. وفي سبتمبر/ أيلول عام 2018 وافق ممثلو الدول الثلاث على قوائم المشاركين في اللجنة من الحكومة السورية ومن المعارضة.

    وكان الجيش السوري قد أطلق، في السادس من الشهر الجاري، عملية عسكرية واسعة في ريف حماة الشمال الغربي، تمكن خلالها من تحرير عدة مدن وبلدات استراتيجية مخترقا الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، قبل أن يعلق عملياته العسكرية مؤقتا يوم 18 مايو/ أيار الجاري، بناء على التماس تركي قدم إلى الجانب الروسي كفرصة أخيرة لتركيا لتنفيذ التزاماتها ضمن اتفاق سوتشي الموقع بتاريخ 17 سبتمبر من العام الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الاتحاد الأوروبي, مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني طهران, إيران, تركيا, سوريا, روسيا
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