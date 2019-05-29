بالفيديو... أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض

وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الوقع وتطفئ النار الي اشتعلت بالرجل.
وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها.
وقالت الخدمة السرية الأمريكية (المسؤولة عن تأمين الرئيس الأمريكي) في تغريدة إنه "في حوالي الساعة 20:20 مساءً، أشعل رجل النار بالقرب من شارع 15 وأمن موظفي الخدمة السرية تواجدوا في موقع الحادث إلى جانب الشرطة الأمريكية التي قدمت الإسعافات الأولية".
HAPPENING NOW: @SecretService just apprehended man who tried to set himself on fire outside @WhiteHouse agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm— Mark Irons (@MarkIronsMedia) April 12, 2019
وقال متحدث باسم إدارة إطفاء واشنطن لـ CNBC: "يمكنني أن أؤكد أننا نقلنا مريضًا واحدًا مصابًا بحروق ونحن الآن في مكان الحادث للمساعدة في تطبيق القانون".
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