بالفيديو... أمريكي يشعل النار في نفسه أمام البيت الأبيض

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن شخصا قام بإضرام النار في نفسه بالقرب من البيت الأبيض.

وبحسب "الصن" وجدت خدمات الطوارئ رجلاً مشتعلا بالنيران بالقرب من "واشنطن مول"، وهي منطقة تحظى بشعبية لدى السياح اللذين يزورون لعاصمة الأمريكية.

وتظهر لقطات وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي أن الشرطة تصل إلى الوقع وتطفئ النار الي اشتعلت بالرجل.

وبعد وقت قصير تم رؤية سحابة كبيرة في ما يبدو أنها ناتجة عن طفاية حريق جرى ضخها.

وقالت الخدمة السرية الأمريكية (المسؤولة عن تأمين الرئيس الأمريكي) في تغريدة إنه "في حوالي الساعة 20:20 مساءً، أشعل رجل النار بالقرب من شارع 15 وأمن موظفي الخدمة السرية تواجدوا في موقع الحادث إلى جانب الشرطة الأمريكية التي قدمت الإسعافات الأولية".

HAPPENING NOW: ⁦@SecretService⁩ just apprehended man who tried to set himself on fire outside ⁦@WhiteHouse⁩ agent tells us pic.twitter.com/GvPYEZ8Cnm — Mark Irons (@MarkIronsMedia) April 12, 2019

وقال متحدث باسم إدارة إطفاء واشنطن لـ CNBC: "يمكنني أن أؤكد أننا نقلنا مريضًا واحدًا مصابًا بحروق ونحن الآن في مكان الحادث للمساعدة في تطبيق القانون".