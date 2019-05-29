أزمة الحكومة الإسرائيلية تتعقد…"العمل" يرفض مقترحات نتنياهو وليس أمام الأخير سوى ساعات

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على حزب "العمل" المعارض، وزارة المالية و3 حقائب وزارية أخرى، بهدف الدخول في الائتلاف الحكومي المقبل.

تقدم نتنياهو لزعيم حزب "العمل"، آفي غباي، باقتراح حصول حزبه على وزارة المالية و3 حقائب، ودفن قانون الحصانة والمحكمة العليا للدخول في الحكومة. وذلك بهدف إنهاء الأزمة الائتلافية، وتشكيل حكومة جديدة لنتنياهو.

ونشر آفي غباي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، جاء فيها أن حزبه (العمل) تلقى أكثر من اقتراح للانضمام للحكومة الإسرائيلية، وكان آخر هذه الاقتراحات أمس للانضمام للحكومة، منها دفن قانون الحصانة وقوانين أخرى، ولكن أعضاء الكتلة الحزبية للعمل تباحثوا وقرروا عدم قبول اقتراح نتنياهو.

במהלך החודש האחרון מפלגת העבודה קיבלה מספר הצעות להשתלב בממשלה.

ההצעה האחרונה אמש כללה התחייבות לחבילת צעדים לשמירה על הדמוקרטיה. לרבות ביטול חקיקת פסקת ההתגברות, החסינות, חוקים פרסונלים ועוד.

חברי הסיעה דנו בהצעה והחלטנו לא לקבל את ההצעה. — Avi Gabbay אבי גבאי (@GabbayAvi) May 29, 2019

يدخل نتنياهو ساعاته الأخيرة للكنيست الحالي الـ21، حيث تنتهي المدة المحددة له قانونا، مساء اليوم، في الثانية عشرة مساء، وفي حال عدم تمكنه من تشكيل ائتلاف حكومي، فأمام رئيس الدولة، روؤبين ريفلين، اقتراحين، الأول حل الكنيست، والثاني يقترح على عضو كنيست آخر، غير نتنياهو، تشكيل الحكومة، وهو ما يعني نهاية رئيس الوزراء الحالي السياسية.