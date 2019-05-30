مقتل ثلاثة أشخاص وفقد 16 في انقلاب قارب بنهر الدانوب في المجر

أكدت وزارة الداخلية المجرية أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وفقد 16 آخرون يوم الأربعاء بعد انقلاب قارب سياحي في نهر الدانوب.

وحسب (أ ف ب) قالت نقل التلفزيون المجري الرسمي عن وزارة الداخلية قولها إن 18 شخصًا تم إنقاذهم سالمين في أعقاب الحادث الذي وقع بالقرب من مبنى البرلمان الشهير في قلب العاصمة المجرية بودابست بعد تصادم مع قارب آخر.

ونهر الدانوب هو أهم أنهار المجر، الذي يقسم البلاد إلى جزئين غربي وشرقي. ومن الأنهار المهمة الأخرى: نهر تيزا ونهر درافا.

وتشكل المجر مقصداً للسائحين الباحثين على الآثار الفنية والهندسية والمعمارية التاريخية والموجودة في مختلف مدنها وبلداتها التي تزخر بالارث الثقافي والفني الحضاري.

Boat down in Danube in Budapest tonight. Filthy weather. CEO of Hungarian ambulance service just told me: 35-40 on board, 8 rescued, “several” were unconscious. Resuscitation ongoing. Search continues. Some people found miles downriver due to current. pic.twitter.com/Hpy31kkhPS — Shaun Walker (@shaunwalker7) May 29, 2019

ويزور العاصمة بودابست، سنويا نحو 30 مليون سائح ويتوسطها نهر طويل، وتعدّ أكبر مدن البلاد وهي المركز السياسي، والاقتصادي ويستطيع السائح الوصول إليها بسهولة عبر وسائل المواصلات المختلفة بسبب موقعها في قلب أوروبا واشتراكها في الحدود مع سبع الدول، بالإضافة إلى مرور نهر الدانوب منها.