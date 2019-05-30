لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط… نتنياهو: اقترحت على ترامب وبوتين تشكيل لجنة ثلاثية ووافقا

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، قدمت اقتراحا للرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، ووافقا عليه.

ونقلت القناة العبرية الـ"13"، في وقت متأخر من مساء أمس، الأربعاء، على لسان نتنياهو، أنه اقترح على الرئيس الروسي، فيلاديمير بوتين، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إقامة لجنة ثلاثية، إسرائيلية روسية أمريكية، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط.

ישראל הולכת לבחירות | ראש הממשלה @netanyahu: "הצעתי לפוטין וטראמפ להקים ועדה ישראלית-רוסית-אמריקנית שתיפגש בישראל כדי לדון במצב הביטחוני במזרח התיכון — והם הסכימו" @BarakRavid — החדשות 13 (@newsisrael13) May 29, 2019

وأوضحت القناة العبرية عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أنه في أعقاب حل الكنيست بالقراءتين، الثانية والثالثة، والدخول في انتخابات برلمانية للكنيست رقم 22، في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.

נתניהו חושף בנאום התבוסה שלו: "הצעתי לטראמפ ופוטין להקים ועדה משותפת ישראלית-רוסית-אמריקנית שתיפגש כאן בישראל כדי לדון בנושאי המצב הביטחוני באזור. שניהם הסכימו. זה דבר חסר תקדים" — Barak Ravid (@BarakRavid) May 29, 2019

وقال نتنياهو:

اقترحت على بوتين وترامب إقامة لجنة ثلاثية، إسرائيلية روسية أمريكية، لبحث الوضع الأمني في الشرق الأوسط، على أن تعقد القمة الثلاثية في إسرائيل، وقد وافقا.

:ونشر باراك رافيد، الإعلامي الإسرائيلي بالقناة العبرية الـ"13"، تغريدة في الإطار نفسه، علق فيها على ما قاله نتنياهو، قائلا

هذا أمر غير مسبوق