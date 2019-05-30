فشل إسرائيلي لم يحدث منذ 71 عاما

وأوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهل"، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، أن إسرائيل خرجت لانتخابات برلمانية جديدة، بعد فشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة، تحت رئاسته.

وأوضحت الإذاعة العبرية عبر تغريدة لها على حسابها الرسمي على "تويتر"، أن عدم تشكيل حكومة في أعقاب إجراء انتخابات للكنيست، لم يحدث من قبل، منذ تأسيس دولة إسرائيل، قبل 71 عاما كاملة.

לראשונה ב-71 שנות קיומה: מדינת ישראל יוצאת לבחירות בגלל אי הצלחה בהרכבת הממשלה. הכרזת @YuliEdelstein הרשמית >> https://t.co/z0zs6GE1uo

(צילום: מרים אלסטר, פלאש90) pic.twitter.com/mHgs7z5peA — גלצ (@GLZRadio) May 29, 2019

وسبق أن قال الموقع الإلكتروني الإخباري العبري "0404"، مساء اليوم، الأربعاء، إن الانتخابات الإسرائيلية الجديدة ستجرى في 17 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأوضح الموقع العبري أن الكنيست الإسرائيلي يمر بمرحلة دراماتيكية وتاريخية، حيث انتهى التصويت بالقراءتين، الثانية والثالثة، على حل الكنيست، ودخول إسرائيل في انتخابات برلمانية جديدة.

وأكد الموقع الإلكتروني أنه في أعقاب فشل رئيس الوزراء، رئيس حزب الليكود الحاكم، بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة جديدة، فإن أعضاء الكنيست صوتوا على حل المجلس البرلماني، على أن تدخل إسرائيل في انتخابات مقبلة، للكنيست رقم 22، في السابع عشر من سبتمبر/أيلول المقبل.