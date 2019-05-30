لتخفيف التوتر مع واشنطن… تركيا تفرج عن عالم في "ناسا"

وتأتي الخطوة التركية الجديدة بغرض تهدئة التوتر في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية. وذلك بحسب "سكاي نيوز".
وقدم عضوان في مجلس الشيوخ الأمريكي الشهر الماضي مشروع قانون من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، يطالب بفرض عقوبات على المسؤولين الأتراك الضالعين في حبس مواطنين أمريكيين وموظفين أتراك في القنصليات في تركيا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، مورغان أوتيغوس، للصحفيين:
نرحب بخبر الإفراج عن سركان غولغي اليوم.
وأضافت "سنواصل متابعة حالة غولغي عن كثب وكذلك حالات موظفينا في تركيا، داعية أنقرة الى السماح للباحث "بالعودة إلى بلاده في أسرع وقت".
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