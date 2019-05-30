مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية

#أفغانستان: سُمع دوي انفجار الخميس، بمحيط الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وسائل إعلام. وذكرت محطة “آريانا نيوز” الأفغانية، نقلا عن شهود عيان، أن “الانفجار وقع أثناء خروج الطلبة من الأكاديمية العسكرية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع”.