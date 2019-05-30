مقتل 6 أشخاص في تفجير انتحاري بالعاصمة الأفغانية

كابول —سبوتنيك. وذكرت محطة "آريانا نيوز" الأفغانية، نقلا عن شهود عيان، أن "الانفجار وقع أثناء خروج الطلبة من الأكاديمية العسكرية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع".
#أفغانستان: سُمع دوي انفجار الخميس، بمحيط الأكاديمية العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، بحسب وسائل إعلام. وذكرت محطة “آريانا نيوز” الأفغانية، نقلا عن شهود عيان، أن “الانفجار وقع أثناء خروج الطلبة من الأكاديمية العسكرية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع”.— إذاعة النور (@alnourradio) May 30, 2019
وأعلنت الداخلية الأفغانية مقتل 6 أشخاص وإصابة 6 آخرين في حصيلة أولية للهجوم الانتحاري أمام الأكاديمية العسكرية في كابول.
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