وزيرا الدفاع الياباني والروسي يعقدان اجتماعا مشتركا في طوكيو

طوكيو — سبوتنيك. وأجرى تاكيسي إيفيا، اليوم الخميس 30 مايو / أيار، اجتماعا مشتركا مع وزير الدفاع الروسي.
وقال الوزير الياباني خلال اجتماع (2+2): "قبل هذا اللقاء، زار وزير الدفاع الروسي وزارة الدفاع اليابانية، وتبادلنا الآراء بصراحة حول كوريا الشمالية والقضايا الإقليمية الأخرى".
وأضاف: "تمكنا من التوصل إلى تفاهم مشترك حول قضايا التبادلات الدفاعية وكوريا الشمالية".
وفيما يتعلق بتبادلات الدفاع، قال وزير الدفاع الياباني: "اتفقنا على أنه من أجل تحقيق التفاهم والثقة المتبادلين، فإنه يجب علينا تطوير حوار في مجال الأمن، بشكل أساسي بصيغة (2 + 2)، وتعزيز التبادلات رفيعة المستوى، وتعزيز التدريبات المشتركة".
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