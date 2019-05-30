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    بوينغ 737 ماكس

    أول اعتراف من "بوينغ" بأخطاء مؤشر حالات الخلل في طائرتها "ماكس 737"

    CC BY 2.0 / Aka The Beav / Boeing 737 MAX roll-out
    العالم
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    اعترف رئيس مجلس إدارة مجموعة بوينغ الأمريكية دينيس مويلنبورغ، بوجود "أخطاء" في عمل مؤشر الإنذار الذي يفترض أن يكشف عن حالات الخلل في نظام تعزيز خصائص المناورة (إم سي إيه إس) في طائرتها "737 ماكس" التي أدى تحطم اثنتين منها إلى مقتل 346 شخصا.

    وأقر مويلنبورغ في مقابلة مع قناة "سي بي إس" تم بثها الأربعاء: "لم نطبق هذه الوظيفة بشكل سليم".

    طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس التابعة لشركة الطيران ساوث ويست (Southwest Airlines) في مطار فيكتورفيل، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 27 مارس/ آذار 2019
    © AFP 2019 / Getty Images/ Mario Tama
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    وأضاف رئيس مجلس إدارة بوينغ إن "اتصالاتنا بشأن إشارة الإنذار لم تكن بالمستوى المطلوب". وأضاف معتذرا: "فشلنا تماما هنا، كان التطبيق خطأ ولم نقم بالتشغيل بشكل سليم".

    وتعتبر هذه أول مقابلة تجريها وسيلة إعلام مع رئيس مجلس إدارة المجموعة الذي تواجه إدارته لأزمة طائرات "737 ماكس" انتقادات، منذ الحادث الذي وقع في العاشر من آذار/مارس لطائرة "737 ماكس 8" إثيوبية وأسفر عن سقوط 157 قتيلا، بحسب "فرانس برس".

    وكان هذا الحادث الثاني لطائرة من هذا النوع خلال خمسة أشهر، بعد تحطم الطائرة التابعة لشركة "لايون اير" الذي أودى بحياة 189 شخصا في 29 تشرين الأول/أكتوبر.

    يذكر أن المؤشر الذي يسمى "ديساغري لايت" (ضوء عدم الموافقة) بلغة بوينغ، يعمل في حال بث معلومات خاطئة من قبل مسبار أو مسباري رصد الحوادث ("زاوية الهجوم" —ايه او ايه) في نظام تعزيز خصائص المناورة (ام سي ايه اس).

    ويقيس نظام تعزيز خصائص المناورة زاوية الهجوم ويجعل الطائرة في وضع يتيح لها الإسراع والابتعاد عن خطر صدام مميت.

    وأفادت العناصر الأولى للتحقيق في حادث طائرة "لايون آير" بأن أحد هذين المسبارين كان معطلا وعلى الرغم من هذا الخلل واصل بث المعلومات إلى أجهزة الحسابات وخصوصا نظام "ام سي ايه اس"، وفي هذه الحالة كان يجب تعطيل هذا النظام، وهذا ما لم يكن يعرفه طاقم طائرة "لايون اير" التي لم تكن مزودة بنظام إنذار.

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    الكلمات الدلالية:
    بوينغ 737 ماكس, أخبار, بوينغ, طائرة
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