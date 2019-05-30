أردوغان: سنجري تغييرات تنص على استخدام الاعتقال في الحالات الاضطرارية فقط

أنطاكيا — سبوتنيك. وقال أردوغان في خطاب بأنقرة إن "الوثيقة الاستراتيجية للإصلاح القضائي تعبر عن التزامنا لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن تلك الوثيقة "تقوم على أساس الحقوق والحريات والهدف الأول منها هو حمايتها".
وعلى صعيد الحريات، ومن بينها حرية التعبير، قال أردوغان: "نعيد النظر بإجراءات حظر الوصول إلى الإنترنت، وسنقوم باتخاذ إجراء يحظر الوصول إلى الجزء المحظور وليس الموقع بالكامل"، مضيفا: "سنضمن حرية التعبير بالقانون، وحرية التعبير لن تكون سببا للملاحقة وسوف نلجأ للاعتقال بعد نفاد كل السبل الأخرى".
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