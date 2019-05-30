غرق 8 أشخاص وفقدان 21 إثر اصطدام باخرة سياحية في المجر

أعلن مسؤولون بالشرطة والإسعاف في المجر أن 8 أشخاص لقوا حتفهم، بينما فقد 21 آخرين، بعد غرق باخرة في نهر الدانوب بالعاصمة المجرية بودابست.

واصطدمت الباخرة السياحية بسفينة سياحية أخرى قرب مبنى البرلمان المجري، مما أدى لانقلابها في النهر الذي كان مستوى المياه فيه مرتفعا ويشهد تيارات قوية بينما تجتاح عاصفة مطيرة بودابست، وحملت الباخرة عددا من السياح الكوريين، حسب "رويترز".

7 South Korean tourists killed, 19 missing after boat capsizes on Danube in Hungary https://t.co/0byfF6STAY #SouthKorea #Hungary pic.twitter.com/sOSeDNrHYc — IBTimes India (@ibtimes_india) May 30, 2019

وعلقت وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية، قائلة إن الكوريين الجنوبيين الذين كانوا على متن الباخرة عند غرقها هم 30 سائحا وثلاثة مرشدين، إضافة إلى طاقم مؤلف من مجريين اثنين. وأضافت أن سبعة من الكوريين الجنوبيين تم إنقاذهم وغرق سبعة إضافة إلى مجرى واحد واعتبر 21 في عداد المفقودين.

SEOUL, South Korea (AP) — South Korean Foreign Ministry: South Korean tourists in deadly boat collision in Budapest weren't wearing life jackets. #GoodDayDC — FOX 5 DC (@fox5dc) May 30, 2019

وأضافت الوزارة أن السياح الكوريين لم يرتدوا سترات النجاة.

UPDATE: South Korea's Foreign Ministry says the tourists in Budapest's deadly Danube boat collision weren't wearing life jackets @MOFAkr_eng pic.twitter.com/cmoqSR39OZ — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 30, 2019

وذكر الرئيس مون جيه-إن أن كوريا الجنوبية ستتعاون مع الحكومة المجرية للتحقيق في سبب الحادث.

Thoughts with all those affected and responding as a tragedy unfolds on the river Danube in #Budapest where a boat with tourists sinks after capsizing. #WaterRescue #TransportSafety #Hungary #SouthKorea https://t.co/42vb5V6wVJ — Rut Erdelyi (@RutErdelyi) May 30, 2019

وقالت كو مين-جونج المتحدثة باسم الرئاسة الكورية الجنوبية إن فريقا للطوارئ وخبراء عسكريين بين 33 مسؤولا سترسلهم سيئول إلى بودابست.

وقال بال جيورفي المتحدث باسم خدمة الإسعاف المجرية للتلفزيون الرسمي إنه تم انتشال 14 شخصا من النهر.