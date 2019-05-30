المبعوث الأمريكي الخاص بإيران: واشنطن سترد بالقوة العسكرية

قال برايان هوك المبعوث الأمريكي الخاص بإيران في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة سترد باستخدام القوة العسكرية إذا هاجمت إيران مصالحها.

وأضاف هوك إن الرسالة وصلت إيران حاليا، والكثير من الهجمات التي كنا نخشاها على مصالحنا لم تحدث. وفقا لـ "رويترز".

© REUTERS / Kevin Lamarque أمريكا تعلن اتخاذ إجراء جديد ضد إيران الأسبوع المقبل

وتابع المبعوث الأمريكي ننتظر نتائج التحقيق في هجوم الناقلات قبل مناقشة الرد المناسب.

وكان يتحدث للصحفيين قبل قمتين طارئتين للزعماء العرب تستضيفهما السعودية اليوم لمناقشة ضربات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في المملكة وهجمات استهدفت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد إيران بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها". وتابع: "لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجددا".

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.