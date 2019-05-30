المشتبه به الرئيسي في تفجير ليون بايع تنظيم "داعش"

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على المشتبه به الرئيسي، وهو طالب جزائري يدرس الكمبيوتر ويبلغ من العمر 24 عاما، وثلاثة آخرين على صلة بالقضية يوم الاثنين، بحسب "رويترز".
في سياق متصل، أقر المتهم الرئيسي باعتداء الطرد المفخخ في مدينة ليون الفرنسية بفعلته بعد يومين من التحقيق معه.
وكانت الشرطة الفرنسية قد ألقت يوم الاثنين الماضي القبض على طالب في كلية الهندسة يبلغ من العمر 24 عاما كما أوقفت بعدها بساعات أمه وأخاه للتحقيق معهما.
وبحسب صحيفة "لوبوان" نقلاً عن مصادر قضائية، فقد اعترف الشاب البالغ من العمر 24 عاماً وهو من أصول جزائرية ولا يملك أوراقا ثبوتية، بقيامه بإرسال الطرد المفخخ الذي أدى انفجاره لجرح 13 شخصا يوم الجمعة الماضي.
تجدر الإشارة بأن دوافع المعتدي ما زالت مجهولة حتى اللحظة على الرغم من التحقيق الجاري معه.
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