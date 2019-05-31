تركيا: استخدام "إس-400" لغرض محدد

تحدث باحث تركي لـ"سبوتنيك" حول كيفية استفادة تركيا من منظومات صواريخ "إس-400" المضادة للطائرات.

وكانت تركيا قد تعاقدت على شراء منظومات "إس-400" من روسيا، ويجب أن تبدأ قريبا تتسلم ما تعاقدت على شرائه.

وأخبر البروفيسور محمت سيف الدين أرول، رئيس مركز أبحاث الأزمات السياسية، "سبوتنيك" بأن تركيا تقتني منظومات "إس-400" لاستخدامها للدفاع عن مصالحها، وبالأخص في شرق البحر المتوسط.

وتم في هذه المنطقة اكتشاف مكامن الغاز الطبيعي عند جزيرة قبرص. وترى تركيا أنها تملك الحق في الثروات الطبيعية الموجودة في المنطقة، وقد أرسلت سفينة "فاتح" للحفر الاستكشافي إلى هذه المنطقة وهو ما اعترضت اليونان عليه.

وقال البروفيسور أرول إن تركيا ستستخدم جميع الأدوات المتوفرة بما فيها منظومات "إس-400"، للدفاع عن مصالحها في مجال الطاقة.

وفي ظن الباحث التركي فإن "إس-400" تمثل عاملا مهما في تغيير ميزان القوى في المنطقة.

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل ضغطها على تركيا في محاولة لإرغامها على التخلي عن شراء وسائط الدفاع الجوي الروسية.