كوريا الشمالية تعدم خمسة دبلوماسيين بسبب فشل المحادثات مع أمريكا

ذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية بأن جارتها الشمالية قد قامت بمعاقبة المبعوث الخاص لها في الملف الأمريكي.

فبحسب ما نشرت صحيفة "تشوسون إيلبو" الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية قد أعدمت ممثلها الخاص في مجلس الدولة والمختص بالشأن الأمريكي بسبب فشل القمة الأمريكية-الكورية الشمالية في هانوي.

وبحسب الصحيفة، فإنه تم إعدام كيم هيوك تشول وهو المبعوث الخاص بالإضافة لأربعة دبلوماسيين.

ونقلت الصحيفة الكورية الجنوبية هذه المعلومات عن مصدر رفض التصريح عن اسمه، وبأن سلسلة الإعدامات هذه تمت في مارس ــ أبريل في مطار "ميريم" بالقرب من العاصمة بيونغ يانغ.

ووفقا للصحيفة، فإنه قد وجهت للدبلوماسيين تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر بأن عددا من الصحف الكورية الجنوبية كانت قد نشرت في وقت سابق أخبارا عن إعدام عدد من المسؤولين الكوريين الشماليين الذين ما لبثوا أن ظهروا في أماكن أخرى.