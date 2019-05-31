المكسيك تحذر من فرض ترامب رسوما جديدة... سيكون كارثيا

حذر خيسوس سيادي، نائب وزير الخارجية المكسيكي لشؤون أمريكا الشمالية، اليوم الخميس، من فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية جديدة على المكسيك.

وقال سيادي: "إنه سيكون أمرا كارثيا إذا أمضى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده"، بحسب ما نشرته "رويترز".

جاء ذلك بعدما أعلن ترامب ، أمس الخميس، فرض رسوم جمركية بنسبة 5% على السلع المكسيكية، ابتداء من العاشر من يونيو / حزيران المقبل، بسبب ما وصفه عدم تحرك المكسيك لإيقاف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.

وقال ترامب عبر موقع "تويتر": "إن الرسوم ستستمر في الارتفاع بنسبة خمسة في المئة في كل شهر إلى أن تصل إلى 25% في أكتوبر / تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى أنها ستصبح دائمة في حال لم تتخذ المكسيك خطوات فعالة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها".

وأضاف ترامب في بيان نشره البيت الأبيض، صباح اليوم: "تعاون المكسيك السلبي في السماح بهذا التوغل الجماعي يشكل تهديدا طارئا وغير عادي للأمن القومي والاقتصاد في الولايات المتحدة."وكان ترامب قد غرد، قائلا إن حرس الحدود أوقف 1036 مهاجرا غير شرعي على الحدود مع المكسيك قرب مدينة إلباسو فجر الخميس، مرفقا تغريدته بمقطع فيديو.