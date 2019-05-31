الصين تعد بالانتقام من أمريكا بسبب "هواوي"

تخطط الحكومة الصينية للرد على الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الإجراءات التي اتخذتها ضد شركة "هواوي".

تعتزم الصين الرد بقوة على الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت شركة "هواوي" وعدد من الشركات في قائمتها السوداء، بحسب ما نشر رئيس صحيفة "غلوبال تايمز" بنسختها الصينية، على صفحته الخاصة على تويتر.

وقال شيجين في تغريدة: "إن بكين لن تجلس بهدوء وتنتظر، وإنما ستتخذ إجراءات مضادة".

Based on what I know, China will take major retaliative measures against the US placing Huawei and other Chinese companies on Entity List. This move indicates Beijing will not wait passively and more countermeasures will follow. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) ٣١ مايو ٢٠١٩

وكان أعلن، في وقت سابق، عن وضع شركة "هواوي" ضمن القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية.

وسيؤدي وضع "هواوي" في القائمة السوداء لخلق حواجز أمام الشركات الأمريكية الراغبة بشراء منتجات الشركة الصينية، بالإضافة للصعوبات التي ستعيق الشركة من بيع منتجاتها في السوق الأمريكية.

وحركت شركة "هواوي" يوم الأربعاء 29 مايو/أيار، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.