الجيش الفلبيني: متشددون يقتلون رهينة هولنديا أثناء محاولته الفرار

ونقلت وكالة "رويترز" عن العميد ديفينو راي بابايو، الذي يقود قوة مهام مشتركة على جزيرة سولو، إن الهولندي إيوالد هورن قتل برصاص حراسه من جماعة أبو سياف حينما حاول الفرار خلال اشتباك بين القوات الحكومية والمتشددين.
وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إنه تم إبلاغ أسرة هورن بالأمر.
وأضاف: "أشعر بالصدمة لهذه النهاية المؤسفة… أنا على اتصال بالأسرة وسأطلب من نظيري في الفلبين مزيدا من التوضيح".
وقال بابايو إن ستة متشددين قتلوا في الاشتباك الذي دار في بلدة باتيكول في جزيرة سولو. ولم تتضح ملابسات هذا الاشتباك.
وذكر الجيش إن مينجايان ساهيرون زوجة القيادي الكبير في جماعة أبو سياف رادولان ساهيرون قتلت أيضا في الاشتباك.
ورادولان ساهيرون مدرج على قائمة وزارة الخارجية الأمريكية للأشخاص المطلوبين وقد رصدت مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود للقبض عليه منذ ضلوعه في خطف سياح أمريكيين عام 2001.
وقال متحدث عسكري آخر إنه يُعتقد أنه فر من الاشتباك.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)