خطيب الجمعة بطهران: المقاومة أرعبت مثلث الشؤم "الأمريكي -السعودي -الإماراتي" الداعم للصهاينة

أكد خطيب صلاة الجمعة في طهران، كاظم صديقي، بأن المقاومة والانتفاضة الفلسطينية أصبحت متجذرة في أرجاء الأرض المحتلة "فلسطين".

وقال كاظم صديقي: "وقد أرعبت المقاومة الصهاينة ومثلث الشؤم "الأمريكي-السعودي-الإماراتي" الداعم لهم، وذلك بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

وفي الخطبة الثانية لصلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران، اعتبر آية الله صديقي، يوم القدس العالمي بأنه ليس يوما فقط، بل تيارا وجبهة، وقال:

"إن يوم القدس هو عامل لعدم نسيان القضية الفلسطينية، وإعادة فتح الملف الأسود للكيان الصهيوني، قاتل الاطفال".

وأوضح خطيب الجمعة بطهران إن المقاومة والانتفاضة أصبحت متجذرة في أنحاء فلسطين، حتى أن "المقاومة أدت إلى ارتعاب الصهاينة ومثلث الشؤم الأمريكي —السعودي-الإماراتي الداعم لهم".

واضاف آية الله كاظم صديقي:

"إنه بفضل الله تعالى، فإن عمق الوعي تجاه القضية الفلسطينية قد تجاوز المنطقة وتحول إلى أرضية عالمية لتحقيق مطالب الفلسطينيين".

ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.

ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني.