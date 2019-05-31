ميركل تعتزم بحث 4 قضايا عالمية خلال محادثاتها مع بومبيو

أعلنت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أنها ستبحث التعاون مع روسيا وأوكرانيا وإيران وأفغانستان وسوريا، خلال لقائها مع وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في برلين.

برلين — سبوتنيك. وقالت ميركل قبيل اللقاء مع بومبيو، اليوم الجمعة 31 مايو / أيار: "لدينا الكثير من القضايا التي يجب مناقشتها، لأن العالم في حالة مضطربة. أولا وقبل كل شيء، القضية الإيرانية وما يتعين علينا القيام به لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية، فضلا عن الأعمال العدوانية الأخرى لإيران".

وأضافت: "سنتحدث عن أفغانستان ، حيث توجد للبلدين وحدات عسكرية كبيرة، وسنتحدث عن الوضع في سوريا، وبالطبع الوضع الهش للغاية في ليبيا".

وتابعت: "نحتاج إلى التطرق لموضوعين آخرين، هما التعاون في العمل مع روسيا ومستقبل أوكرانيا بعد الانتخابات الرئاسية هناك، وكذلك التعاون في مكافحة الإرهاب"، مضيفة: "كما ترون، لدينا العديد من المواضيع، التي سنبحثها خلال 45 دقيقة، سنناقش فيها بروح الشراكة، عشية اتصالات وثيقة ستتم في المستقبل".

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورت بشكل كبير خلال الشهر الماضي، حيث فرضت واشنطن عقوبات صارمة على المجالات الرئيسية للاقتصاد الإيراني وتواصل زيادة الضغط عليها.

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز (بي — 52)، وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة بمواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأميركية في المنطقة.

وأبلغت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي، ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.