ظريف: القدس ليست للبيع

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه لا يحق لأحد أن يتنازل عن قبلة المسلمين الأولى، مضيفا: "القدس ليست للبيع".

وكتب ظريف على "تويتر"، اليوم الجمعة 31 مايو / أيار: "القدس ليست للبيع. لا يحق لأحد أن يقدم قبلتنا الأولى هبة لأحد".

القدس ليست للبيع. لا يحق لأحد أن يهب قبلتنا الاولى.

مع الأسف، ان عدداً ضئيلاً من الحكام العرب، يعتقد واهماً انه اذا ما إصطف الى جانب نتانياهو، سيكون قادراً على تحقيق طموحاته!

نتانياهو فشل في تأمين كيانه رغم قبته الحديدية، فكيف سيكون قادراً على تأمين هولاء الحكام؟ — Javad Zarif (@JZarif) May 31, 2019

وتابع: "مع الأسف، فإن عددا ضئيلا من الحكام العرب، يعتقد واهما أنه إذا ما اصطف إلى جانب نتنياهو، سيكون قادرا على تحقيق طموحاته".

واستطرد: "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في تأمين كيانه رغم قبته الحديدية، فكيف سيكون قادرا على تأمين هؤلاء الحكام".

وكتب ظريف في تدوينة أخرى، قبل يومين، قال فيها: "القدس ليست ملكا لأمريكا حتى تتنازل عنها، وليست حقا لإسرائيل حتى تأخذها"، مضيفا: "لا يمكن للمجرمين أن يحاولوا شراءها، لأن القدس من حق الفلسطينيين، ومن يجهل ذلك يجب أن يشعر بالخزي".

Al-Quds (Jerusalem) is neither America's to give away nor Israel's to take. And NOT for brutal accomplices to try to buy.



Quds belongs to Palestine & Palestinians: history shows that whomever ignores this is condemned to ignominious failure.



Iran stands with Palestine. #QudsDay — Javad Zarif (@JZarif) May 29, 2019

ويعد يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف حدث سنوي يعارض احتلال إسرائيل للقدس. ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة.

ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك، أي الجمعة اليتيمة أو جمعة الوداع. ويوم القدس هو حدث سياسي تشارك فيه الفصائل الفلسطينية وحزب الله اللبناني.