قائد عسكري إيراني: الأعداء عاجزون تماما عن مواجهة جيشنا

قال قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الايراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن الأعداء عاجزون تماما عن مواجهة القوات المسلحة الإيرانية.

ونقلت وكالة "فارس" عن رضا صباحي القول، على هامش مشاركته في فاعليات يوم القدس العالمي: "إن الاعداء لا يمتلكون القوة في مواجهة جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما لفت أن "الشعب الإيراني الثوري وشعوبا أخرى جددوا العهد والميثاق مع القدس الشريف واستجابوا مرة اخرى لتوجيهات قائد الثورة وحضروا الساحة لتأكيد وفائهم لمبادئ الثورة الاسلامية مرة أخرى".

وتابع: "ينبغي للذين توعدوا بالقضاء على الثورة الإسلامية مشاهدة هذه المسيرات المليونية لملاحظة وفاء الشعب الإيراني لمبادئ ثورته"، مؤكدا أن "القدس عاصمة أبدية لفلسطين" شعار يرفعه الشعب الايراني بشكل دائم.

وشارك الملايين من الشعب الإيراني، اليوم الجمعة، وكبار المسؤولين في إيران في مسيرات يوم القدس.

وأطلق المشاركون في المسيرات، التي انطلقت في أنحاء البلاد، شعارات التنديد بإسرائيل وأمريكا منها "الموت لأمريكا" و"الموت لإسرائيل".

يذكر أن الرئيس الإيراني الراحل الإمام الخميني دعا بعد انتصار الثورة الإسلامية في بلاده عام 1979 إلى إقامة يوم القدس العالمي، في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك من كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.