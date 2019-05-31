تقرير: "هواوي" الصينية تهزم "أبل" الأمريكية في الربع الأول من 2019

تفوقت مبيعات شركة "هواوي" الصينية على مبيعات "أبل" الأمريكية بأكثر من 17 مليون هاتف ذكي في الربع الأول من عام 2019، وزاد نصيب "هواوي" من المبيعات في السوق العالمي مقارنة بالعام الماضي، بينما تراجعت نسبة مبيعات شركة "أبل" الأمريكية لتصل إلى 12 – 14 بالمئة من السوق العالمي وفق تقارير إعلامية.

وبحسب تقرير نشرته "الأناضول" التركية، فقد وصلت مبيعات شركة "هواوي" الصينية من الهواتف الذكية، خلال الربع الأول من عام 2019 إلى نحو 59.1 مليون جهاز، لتتفوق على "أبل" الأمريكية بأكثر من 17 مليون هاتف.

وبحسب "التقرير"، فقد زادت الشركة الصينية نصيبها من المبيعات على مستوى العالم بنسبة 50 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي، وتصل إلى 17 بالمئة، بينما تراجعت مبيعات "أبل" من الهواتف الذكية خلال الفترة المذكورة، بنسبة 20 بالمئة لتصل إلى 42 مليون، ويتراجع بذلك نصيبها في السوق من 14 إلى 12 بالمئة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع حصة "هواوي" في سوق الأجهزة المحمولة الذكية في العالم بشكل كبير، وطورت الشركة تقنية الجيل الخامس 5G، التي من شأنها أن تشكل ثورة في عالم الاتصالات.

وتتهم الإدارة الأمريكية الحالية شركة "هواوي" بانتهاك العقوبات التجارية المفروضة على إيران، والسعي للسيطرة تقنيات الشركات الأمريكية وملكياتها الفكرية، وهو ما تنفيه الشركة الصينية، وترى أن هدف الولايات المتحدة هو عرقلة ووقف صعودها.

وتعتزم الصين الرد بقوة على الولايات المتحدة الأمريكية التي وضعت شركة "هواوي" وعدد من الشركات في قائمتها السوداء، بحسب ما نشر رئيس صحيفة "غلوبال تايمز" بنسختها الصينية، على صفحته الخاصة على تويتر.

وقال شيجين في تغريدة: "إن بكين لن تجلس بهدوء وتنتظر، وإنما ستتخذ إجراءات مضادة".

ويسلط قرار وزارة التجارة الأمريكية، إدراج عملاق التكنولوجيا الصيني "هواوي"، على قائمة الشركات التي تمارس أنشطة تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة، الضوء مجددا على نجاح الشركة الصينية في التقنيات التي غيّرت أنماط الحياة البشرية.

وتعتبر واشنطن أن التطور الصيني في التكنولوجيا المتطورة مثل تقنية "5G" ، بمثابة "تهديد وجودي" ضدها.