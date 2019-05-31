بومبيو يحذر ألمانيا: لا تستخدموا "هواوي" الصينية

حذر وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ألمانيا، من أنها ستخسر الوصول إلى معلومات مهمة من واشنطن، إذا سمحت لشركة "هواوي" الصينية بتشييد البنية التحتية للاتصالات لديها.

جاء ذلك عقب اجتماع مشترك، اليوم الجمعة، بين بومبيو ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في برلين، بحسب "رويترز".

وتضغط الولايات المتحدة الأمريكية على حلفائها الغربيين فيما يتصل بشبكات اتصالات الجيل المقبل، خاصة في ضوء الخلاف التجاري بينها وبين الصين.

ولا تزال برلين تقف صفا واحدا مع بريطانيا وفرنسا في رفض دعوات حظر شركة الاتصالات المملوكة للحكومة الصينية (هواوي)، من المشاركة في شبكات الجيل الخامس، التي يجري تشييدها في تلك الدول.

وقال بومبيو في أول محطة في جولته الأوروبية إنه على الرغم من أن البلدان ستتخذ "قرارا سياديا" بشأن المعدات، التي ستستخدمها فإن هذا القرار ستكون له تبعات على تلك الدول، في إشارة إلى حلفاء أمريكا في القارة الأوروبية.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد التوتر بين جانبي المحيط الأطلسي بشأن التجارة والأمن، بحسب موقع "بيزنيس ستاندر"، الذي لفت إلى قول بومبيو، إن هناك احتمال أن تضطر واشنطن لتغيير نهجها، مضيفا: "من غير الممكن السماح لبيانات بشأن المواطنين أو الأمن القومي أن تمر عبر شبكات لا نثق بها".

وأجرى بومبيو، مباحثات مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الجمعة، وأجرى معها محادثات موجزة قبل المغادرة إلى سويسرا.

ووضعت واشنطن، في وقت سابق، شركة "هواوي" ضمن القائمة السوداء لوزارة التجارة الأمريكية.

The U.S. and Germany have a strong and enduring friendship — and we do ask more of our friends and Allies. Increased defense investment and the protection of energy security and diversity are not only key to European security, but also to global security and the @NATO Alliance. pic.twitter.com/ozwFlXAHb5 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 31, 2019

وسيؤدي وضع "هواوي" في القائمة السوداء لخلق حواجز أمام الشركات الأمريكية الراغبة بشراء منتجات الشركة الصينية، بالإضافة للصعوبات التي ستعيق الشركة من بيع منتجاتها في السوق الأمريكية.

وحركت شركة "هواوي" يوم الأربعاء 29 مايو، دعوى قضائية في أمريكا ضد الحكومة، حيث طالبت فيها بإقرار عدم دستورية إدراجها في القائمة السوداء الأمريكية، ومنعها من شراء المكونات والتكنولوجيا من منتجين أمريكيين.