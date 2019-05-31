"ذروة قوتها في المنطقة"... ظريف يكشف سبب القلق الأمريكي من إيران

قال وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، إن بلاده في ذروة قوتها في المنطقة.

وتابع ظريف في حوار له مع قناة "العالم" أنه "بتوفيق من الله عزّ وجل، وببرکة السیاسات المحكنة والفذّة للجمهوریة الإسلامیة، فأنّ إیران الیوم في ذروة قوّتها في المنطقة. نحن لانمرّ بظروف صعبة".

وأكد ظريف أن قلقا يعتري أمريكا بسبب قوة إيران في المنطقة".

وأشار ظريف إلى أن قوة إيران لم تحصل "بفرضها على الشعب بل عن طريق الاختيار الصحيح".

وعززت الولايات المتحدة حضورها العسكري في المنطقة عبر إرسال حاملة طائرات وإعلانها زيادة عديد قواتها بـ1500 جندي بعد الهجوم على ناقلات إماراتية كما وجهت الاتهام مباشرة إلى إيران.

كما أعلنت الإدارة الأمريكية أنها ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل "ردع العدوان الإيراني".

وانسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي قبل عام، وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.

وردت إيران خلال الفترة الماضية على أمريكا، بإبلاغ سفراء دول الاتفاق النووي بأنها ستقوم بزيادة اليورانيوم المخصب لديها.