صحيفة: مستشار الأمن القومي الأمريكي يرغب في انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نقلت صحيفة "تلغراف" البريطانية عن بولتون قوله "ما تفضله الولايات المتحدة هو أن تسير بريطانيا على النهج الذي طلبه الشعب وتنسحب من الاتحاد الأوروبي. إنه درس للجميع عن انتصار الديمقراطية".

وأضاف "أعتقد أن ذلك سيساعدنا في حلف شمال الأطلسي تحديدا في أن تكون لدينا دولة أخرى قوية ومستقلة مما سيساعد الحلف على أن يكون أكثر فاعلية".

وقال بولتون للصحفيين في لندن أمس الخميس لدى سؤاله عن خروج بريطانيا من التكتل، إن الولايات المتحدة حققت نجاحا عندما أعلنت استقلالها عن المملكة المتحدة.

وأعلنت رئيسة وزراء بريطانيا في وقت سابق، أنها ستستقيل في السابع من يونيو/ حزيران، بعدما أقرت بفشلها في تحقيق الانفصال البريطاني وهو ما أثار سباقا داخل حزب المحافظين بين المتنافسين على شغل موقعها.

ويرى 4 من الطامحين في الفوز برئاسة حزب المحافظين، خلفا لتريزا ماي، أنه ينبغي لبريطانيا ترك الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، حتى إذا تم ذلك دون اتفاق.