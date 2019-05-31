أمريكا... إصابات عديدة في حادث إطلاق نار بمركز بلدية في فرجينيا واحتجاز شخص

وقالت إدارة شرطة فرجينيا بيتش في سلسلة تغريدات على "تويتر" إن شخصا أطلق النار في المبنى رقم اثنين بمركز البلدية ونصحت الناس بتجنب المنطقة، وفقا لرويترز.

وفيما لم لم تتوافر على الفور مزيد من التفاصيل الرسمية عن أعمال الحادثة، فقد صرح أحد موظفي الأشغال العامة إحدى شركات الأخبار المحلية التابعة لتلفزيون "إن بي سي" الأمريكية، أن الموظفين سمعوا إطلاق الأعيرة النارية عندما كانوا متواجدين على مكاتبهم، وضاف أنهم شاهدوا امرأة مصابة بجروح بالغة على السلم، وفق ما ذكرته شبكة WAVY-TV"" عبر موقعها على الانترنت.

BREAKING VIDEO: People being rushed out of Virginia Beach Municipal Center after shooting with multiple victims; FBI responding pic.twitter.com/9Z5QryTjcM — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) May 31, 2019

وأفادت محطة محلية تابعة لشبكة "إيه بي سي"، أنه تم نقل شخصين أصيبوا في إطلاق النار إلى المستشفيات المحلية.

My team and I are actively monitoring the situation in Virginia Beach. Please stay away from the area and follow all instructions from law enforcement. — Ralph Northam (@GovernorVA) May 31, 2019

ومن جانبه، قال حاكم ولاية فرجينيا، رالف نورثهام، على موقع "تويتر" إن فريقه "يراقبون الوضع في فيرجينيا بيتش بنشاط"، كما أنه حث الجمهور على الحفاظ على مسافة بعيدة عن المنطقة و"اتباع جميع التعليمات الصادرة المتعلقة بتطبيق القانون".