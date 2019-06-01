ترامب: بوريس جونسون هو الأمثل لخلافة تيريزا ماي

عبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن كامل دعمه لحملة بوريس جونسون، لكي يكون رئيس وزراء بريطانيا، خلفا لتيريزا ماي.

وقال في في لقاء حديث معه، أجرته معه صحيفة "ذا صن": "أعتقد أن بوريس سيقوم بعمل جيد للغاية. أعتقد أنه سيكون ممتازا".

كما حث "ترامب" جميع المرشحين للمنصب، بالتعهد بزيادة الإنفاق الدفاعي لبريطانيا.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب، قبل أيام من زيارته الرسمية لبريطانيا، والتي ستستمر من 3 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، بدعوة من الملكة إليزابيث، وذلك قبل حضوره احتفالات الحرب العالمية الثانية في فرنسا، وقيامه بزيارة إلى أيرلندا.

وأشار الرئيس الأمريكي للصحيفة البريطانية "ذا صن" إن المشرعين من حزب المحافظين آخرين في بريطانيا طلبوا تأييده لنيل منصب رئيس وزراء بريطانيا، باستثناء وزير البيئة مايكل جوف، الذي انتقد موقفه من إيران.

ويعد بوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، هو المرشح الأوفر حظا للفوز برئاسة حزب المحافظين، وخلافة تريزا ماي في رئاسة الوزراء.

وأعلنت تيريزا ماي، أنها ستستقيل من منصبها كرئيس لوزراء بريطانيا، بعدما فشلت في إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وتقول "رويترز" إن قرار رئيسة الوزراء قد يفتح الباب أمام زعيم جديد، ربما يسعى للانفصال بطريقة تثير انقسامات داخلية، ويقود لمواجهة مع التكتل الأوروبي أو ربما إلى انتخابات برلمانية.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حديثه لصحيفة "ذا صن"، بتعهد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، بزيادة الإنفاق الدفاعي البريطاني.

وعن رأيه في جيرمي هانت، قال ترامب: "نعم أنا أحبه، فجب أن تكون المملكة المتحدة قادرة على الدفاع عن نفسها"، لافتا إلى أن الإنفاق الدفاعي البريطاني المرتفع قد يعزز من صادرات المعدات العسكرية الأمريكية.