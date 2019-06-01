إسرائيل تهاجم سفينة عسكرية أمريكية

وتعرضت سفينة "ليبيرتي" الأمريكية، وهي سفينة الاستطلاع الإلكتروني، إلى هجوم في يوم 8 يونيو/حزيران 1967 أثناء تواجدها في البحر المتوسط على بعد 24 كيلومترا عن شبه جزيرة سيناء. وتسبب هجوم طائرات سلاح الجو الإسرائيلي في قتل 34 شخصا من بحارة السفينة الأمريكية وجرح 171 آخرين.

Would Israel Dare to Sink U.S. Battleship and Blame Iran?

Do you remember Gulf of Tonkin

controlled demolition of three towers on 9/11

USS Liberty June 1967

and downing of #MH17 July 2014

Staged chemical attack Ghouta #Syriahttps://t.co/16hmhqlqIc — Nardeep Pujji (@AWAKEALERT) May 11, 2019

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وبعد هجوم الطائرات الإسرائيلية أتت زوارق حربية إسرائيلية لتحاول إغراق السفينة الأمريكية بواسطة الطوربيدات.

ووفق أحد بحارة سفينة "ليبيرتي" فإنهم (الإسرائيليين) "عادوا ليتأكدوا من أننا موتى ويطلقوا الطوربيدات علينا. وكان هدفهم إغراق السفينة وتوجيه أصابع الاتهام إلى مصر".

وقال الإسرائيليون إن طائراتهم هاجمت السفينة الأمريكية "بالخطأ". غير أن هذه الرواية لا يدعمها هجوم الزوارق الحربية الإسرائيلية.