مسجد في تركيا يعرض "شعرة من لحية النبي" (صور)

توافدت أعداد كبيرة من الزوار على مسجد "السلطان علاء الدين" في العاصمة التركية أنقرة، لرؤية ما قيل إنه "شعرة من لحية النبي محمد"، تُعرض سنوياً قبيل "ليلة القدر".

أخرج نائب مفتي منطقة "بي بازاره" التي يقع فيها المسجد، أحمد كاواس، بعد صلاة الجمعة، أنبوبا زجاجيا يحوي شعرة اللحية من داخل صندوق مطعم بالصدف، وعرضها على الزوار، بحسب مانقلت وكالة "الأناضول" التركية.

وقال كاواس للصحفيين، إن الشعرة تعرض كل عام في اليوم الذي يسبق ليلة القدر، بين صلاتي الظهر والعصر، حيث يتوافد الزوار على المسجد لرؤيتها والصلاة على النبي، والدعاء، وأداء "ركعتي شكر".

مسجد في تركيا يعرض شعرة من لحية النبي قبيل ليلة القدر (صور) https://t.co/zPTWVZnNGH pic.twitter.com/zuLKNK2FQn — opinyatimes.com (@opinyatimes) ٣١ مايو ٢٠١٩

وشكل الزوار صفا طويلا ليتمكنوا من رؤية الشعرة، وهم يرددون "الصلاة على النبي".