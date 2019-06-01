رئيس جمهورية أوكرانيا يعلن عن حرب مع روسيا

وذكر موقع إخباري روسي أن زيلينسكي قال خلال لقائه بالسيناتور الأمريكي روبرت بورتمان: "عندنا حربان، الحرب مع روسيا والحرب ضد الفساد في الداخل".

وردد الرئيس الأوكراني الجديد بذلك "المعزوفة المشروخة" الزاعمة أن القوات الأوكرانية في منطقة دونباس حيث يحارب نظام الحكم الأوكراني جمهوريتين شعبيتين، تواجه قوات روسية.

وعبر زيلينسكي للسيناتور الأمريكي عن رجائه بأن تزيد الولايات المتحدة ضغطها السياسي والاقتصادي على روسيا.

© AP Photo / Efrem Lukatsky الجيش الأوكراني

ويتمنى قادة أوكرانيا الحاليون على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية أن تشدد إجراءاتها "العقابية" ضد روسيا لكي يتمكن نظام الحكم الأوكراني الجديد من توطيد مواقعه داخل البلاد ويحقق حلما يراود قادة أوكرانيا منذ خروجها من اتحاد الجمهوريات السوفيتية.

وأوضح السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف عبر موقع "تويتر" أن قادة أوكرانيا الحاليين يحلمون بأن تعيش بلادهم على حساب الغرب خصوصا الاتحاد الأوروبي.

وكانت أوكرانيا تعيش دائما على حساب الغير مثل روسيا كما قال بوشكوف. وينوي قادة أوكرانيا الحاليون ضم بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي لتعيش عالة على أوروبا.

ووافق البرلمان الأوكراني يوم 7 فبراير/شباط الماضي على تعديل دستور البلاد ليؤكد ضرورة انتساب أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وهو ما يتماشى ما طموح قادة أوكرانيا الجدد الذين وصلوا إلى السلطة في أوكرانيا بطريق الانقلاب الذي حظي بتأييد الغرب في شباط/فبراير 2014.

وقد يصل قادة أوكرانيا إلى هدفهم بضم البلاد إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ولكنهم لن يحققوا حلمهم بأن "تعيش بلادهم عالة على الغير"، بحسب بوشكوف.

وأشار السيناتور الروسي إلى أن ما قد يعطيه الاتحاد الأوروبي سيكون كافيا لتغطية نفقات النخبة الحاكمة ولكن الشعب الأوكراني لن يحصل على شيء.